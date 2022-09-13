تعادلان في الدرجتين الأولى والثانية بدوري غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

تعادل فريق أهلي غزة مع ضيفه أهلي النصيرات بهدف لمثله مساء الإثنين في ملعب اليرموك بمدينة غزة، في اختتام منافسات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في قطاع غزة.

وتقدم أهلي غزة عبر بلال عساف في الدقيقة 80، قبل أن يتعادل النصيرات بهدف حربي السويركي من ركلة جزاء بالدقيقة 86، ليحصد كل فريق أول نقطة له في البطولة.

أما في دوري الدرجة الثانية لفرع "الوسطى والجنوب" فتعادل الصلاح مع جاره خدمات دير البلح بدون أهداف في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، ليحصل كل فريق في نقطته الأولى بالمسابقة.