اندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيشين الأذربيجاني والأرمني في المناطق الحدودية بين البلدين.

وذكر عدد من المواقع الإخبارية التركية، أن وزارة الدفاع الأرمينية، أفادت عن قصف القوات المسلحة الأذربيجانية لأراضي أرمينيا باستخدام المدفعية الثقيلة والطائرات بدون طيار.

وقالت الإدارة العسكرية الأرمنية، في بيان: “ابتداء من الساعة 00.05 يوم 13 سبتمبر، بدأت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية قصفًا مكثفًا بالمدفعية والأسلحة الصغيرة من العيار الثقيل باتجاه المواقع الأرمينية بالقرب من جوريس وسوتك وجيرموك”.

وكانت اشتباكات قد وقعت بين الجيشين أوائل شهر أغسطس الماضي، ووجه وزير الدفاع الآذري ذاكر حسنوف، قوات الجيش بالاستعداد للتصدي لأي استفزازات عند الحدود مع أرمينيا، وفي كاراباخ.

جدير بالذكر أن الأوضاع في منطقة ناجورنو-كاراباخ تصاعدت سريعا في سبتمبر 2020 بعد اشتعال العمليات العدائية بين البلدين.

وفي نوفمبر من العام نفسه تم توقيع اتفاقية ثلاثية بين الرئيس الأذري إلهام علييف ونظيره الأرمني نيكول باشينيان والروسي فلاديمير بوتين، بهدف وقف إطلاق النار في منطقة النزاع.

المصدر / وكالات