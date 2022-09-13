شخص يمشي حافي القدمين.. تعرف على تفاصيل القصة

يرتدى ملابس أنيقة، لكنه بالرغم من ذلك لا يرتدي حذاء، ويسير حافي القدمين.

هذه التركيبة الغريبة، دفعت سكان مدينة أغادير شمال المغرب للشك في سائح فرنسي؛ بسبب خروجه إلى الشوارع وارتياده المقاهي حافي القدمين.

وبحسب صحيفة "أغادير 24"، يحمل هذا السائح الجنسية الفرنسية، ولا تكاد الابتسامة تفارق وجهه، ويدخل الملاهي بشكل عادي دون أن يمنعه حراس الأمن.

وتساءلت الصحيفة: "ترى هل ستتحرك الجهات المعنية لفتح تحقيق في الموضوع الذي أضحى يثير أكثر من علامة استفهام للوقوف على خلفيات هذا السلوك غير المسبوق في تاريخ المدينة؟".

وأفادت الصحيفة بأن "الغريب أن هذا السائح الفرنسي بات شخصا مألوفا لدى حراس الملاهي، حيت يبادلهم التحية والابتسامة ويدخل"، دون أن يعترضه أحد رغم غرابة هيئته.

ويُشار إلى أن أغادير هي مدينة ساحلية مغربية تقع على المحيط الأطلسي، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في العالم، وتتميز بواجهتها البحرية المليئة بالأنشطة الترفيهية والفنادق الشاطئية الفاخرة والمطاعم والمناظر الطبيعية الخلابة.

المصدر / وكالات