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الاحتلال يطلق طائرات مسيّرة مسلحة في الضفة الغربية

13 سبتمبر 2022 . الساعة 00:56 بتوقيت القدس
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قالت وسائل إعلام عبرية، مساء الإثنين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت بتسيير طائرات حربية بدون طيار في الضفة الغربية، خاصة في نابلس وجنين.

وذكرت القناة 12 العبرية، إن جيش الاحتلال بدأ في تشغيل طائرات مسيرة مسلحة في الضفة الغربية، موضحة أنه في سلسلة النشاطات العسكرية التي جرت مؤخرًا في نابلس وجنين، تم تسيير طائرات بدون طيار محملة بالصواريخ.

وأضافت القناة أن هذه الطائرات لم تشن هجمات بعد، ولكن إذا ظهرت حاجة عملياتية لتفعيلها سيتم ذلك.

وزعمت القناة أنه تم تدريب قوات الجيش الإسرائيلي على استخدام هذه الطائرات، وأن هناك قيود مشددة على استخدام وتفعيل هذه الطائرات بحيث لا يتم استهداف المدنيين الأبرياء وإنما المطلوبين لقوات الاحتلال.

وتشهد مناطق الضفة الغربية وتحديدًا جنين ونابلس تزايد في المواجهات المسلحة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تنفذ اقتحامات واعتقالات يومية في المدن والمخيمات الفلسطينية، بالإضافة إلى اتساع عمليات إطلاق النار تجاه جنود الاحتلال والمستوطنين.

المصدر / وكالات
#الاحتلال #نابلس #جنين #طائرات مسيرة #الضفة الغربية

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