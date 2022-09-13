السيسي يصل قطر اليوم في أول زيارة رسمية

يستقبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي يصل قطر في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقالت وكالة الأنباء القطرية أن الأمير تميم بن حمد والرئيس المصري سيبحثان الأربعاء في الديوان الأميري، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات ومناقشة أبرز القضايا التي تهم البلدين الشقيقين.

وكان أمير قطر قد زار القاهرة في يونيو الماضي، حيث تضمنت الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر / وكالات