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تعرف على فوائد "الشمندر" لصحة الأمعاء

13 سبتمبر 2022 . الساعة 00:18 بتوقيت القدس
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وصف الأطباء عصير البنجر (الشمندر)، بأنه أفضل المشروبات للأمعاء.

وتشير وكالة Nation News للأنباء، إلى أن الأطباء يعتبرون عصير البنجر من أفضل المشروبات وأكثرها فائدة للأمعاء.

ولكن الأطباء يحذرون في نفس الوقت من التأثير السلبي لعصير البنجر في حالة أمراض التهاب الحويضة والكلية والتهاب كبيبات الكلى وقرحة الاثني عشرية والمعدة.

ووفقا لجين بوينينغ، ممثلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية، إن تناول مشروبات صحيحة في الصباح يسمح ليس فقط بالشعور بالحيوية والنشاط، بل ويحافظ على صحة الأمعاء أيضا. وتنصح الجميع بشرب كوب من الماء في الصباح، لأنه ينشط الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك.

المصدر / وكالات
#الماء #الأمعاء #الشمندر #البنجر

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