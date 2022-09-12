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الاحتلال يعتدي على المواطنين في الخليل ويعتقل 4 شبان

12 سبتمبر 2022 . الساعة 21:49 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، 4 شبان من البلدة القديمة وحارة جابر بمدينة الخليل، واعتدت على آخرين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت البلدة القديمة بمدينة الخليل واعتدت على المواطنين بالضرب وأطلقت قنابل الصوت، واعتقلت المواطنين فراس يعقوب وحيد النتشة (22 عاما) وأحمد عبد الرزاق خليل فريجات (22 عاما) من قنطرة الشلودي، واقتادتهما الى أحد مراكز التوقيف والاعتقال.

وفي وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين، براء عارف جابر (31 عاما) ومحمد عارف جابر (20 عاما) بعد الاعتداء عليهما بالضرب بأعقاب البنادق في حارة جابر شرق المدينة، واقتادتهما الى جهة غير معلومة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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