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كولر مدرب الأهلي الجديد جاهز للتحدي

12 سبتمبر 2022 . الساعة 21:22 بتوقيت القدس
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كولر مدرب الأهلي الجديد جاهز للتحدي

عبّر المدرب الجديد للنادي الأهلي المصري السويسري مارسيل كولر عن جاهزيته لتحدي الضغوط مع النادي القاهري، الباحث عن استعادة لقب الدوري المحلي من غريمه الزمالك بطل آخر موسمين.

وقال كولر في مؤتمر صحافي لتقديمه في مقر النادي "تحوّل شعري إلى اللون الأبيض وهذا يعني أنني أملك الخبرات في التعامل مع الضغوط التي تنتظر الاهلي، وأنا قادر على مواجهتها".

أضاف إن قرار عمله خارج أوروبا غريب بالنسبة اليه، لكنه وافق بعد أن لاحظ عبر جلساته مع مسؤولي الأهلي مدى الاحترافية والجدية.

وأشار كولر الذي زار مصر حين كان لاعبا دولياً عام 1988 إلى ان اللاعبين الأفارقة ساهموا في تطوير الكرة الأوروبية بموهبتهم "سعيد أنني أقود الآن أكبر أندية قارة أفريقيا"، وأضاف انه لم يتواصل مع مواطنه مدرب الأهلي السابق رينيه فاير قبل اتمام الصفقة.

وشرح المدرب السابق لمنتخب النمسا ونادي بازل السويسري، أن غيابه عن التدريب لمدة عامين كان للحصول على قسط من الراحة، بعد عدّة تجارب متواصلة، مؤكّدًا أنه استغل الفرصة وخضع لجراحة في ركبته.

وكانت إدارة الأهلي أعلنت يوم الجمعة الماضي عن تعاقدها مع كولر (61 عاماً) لمدة عامين، خلفاً للبرتغالي المقال ريكاردو سواريش، بعد شهرين من تعيينه، بسبب سوء النتائج إذ أنهى الأهلي، بطل إفريقيا 10 مرات، الدوري المصري في المركز الثالث وراء الزمالك وبيراميدز.

المصدر / وكالات
#الأهلي المصري #الدوري المصري #كرة قدم #مارسيل كولر

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