"صندوق الشباب" يعلن عن موعد قرعة القرض الحسن للزواج

قرر مجلس إدارة صندوق الشباب الفلسطيني، إجراء القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من الدورة الحالية للقرض الحسن للزواج، الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، اليوم، بحضور رئيسه أحمد محيسن، وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال محيسن: إن الاجتماع ناقش المستجدات الخاصة بالصندوق، خاصة النسخة الرابعة من برنامج تمويل المشاريع الصغيرة "دلني على السوق"، وبرنامج الزواج والمنحة المقدمة للصندوق من مؤسسة حمد بن جاسم وحمد الخيرية، والذي أُعلن عنه مؤخرًا وشهد تفاعلًا كبيرًا من الشباب المقبلين على الزواج.

وأشار إلى أن العمل متواصل لاستقبال الطلبات من الشباب المقبلين على الزواج للاستفادة من البرنامج، وسيتم بداية الأسبوع القادم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية من خلال البث المباشر تأكيدًا على مبدأ النزاهة والشفافية في اختيار المستفيدين.

المصدر / فلسطين أون لاين