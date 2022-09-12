فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بايرن حذر قبل استضافة برشلونة ونجمه السابق ليفاندوفسكي

"صندوق الشباب" يعلن عن موعد قرعة القرض الحسن للزواج

كولر مدرب الأهلي الجديد جاهز للتحدي

"شؤون العشائر" تُنظم لقاءً حول "دور رجال الإصلاح في تعزيز سيادة القانون"

برشلونة في مهمة ثأرية أمام بايرن ميونيخ

ماني للتأكيد أنه خير خلف لليفاندوفسكي في بايرن ميونيخ

الغصين يستقبل وفد لجنة التكافل الاجتماعي والحد من التسول

ليفربول يسعى لتعويض سقوطه أمام نابولي في دوري الأبطال

ماذا قالت كتائب القسام عن اندحار الاحتلال قبل 17 عاماً؟

الاحتلال يعتقل شابًا من القدس

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

"صندوق الشباب" يعلن عن موعد قرعة القرض الحسن للزواج

12 سبتمبر 2022 . الساعة 21:17 بتوقيت القدس
...

قرر مجلس إدارة صندوق الشباب الفلسطيني، إجراء القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من الدورة الحالية للقرض الحسن للزواج، الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، اليوم، بحضور رئيسه أحمد محيسن، وأعضاء مجلس الإدارة. 

وقال محيسن: إن الاجتماع ناقش المستجدات الخاصة بالصندوق، خاصة النسخة الرابعة من برنامج تمويل المشاريع الصغيرة "دلني على السوق"، وبرنامج الزواج والمنحة المقدمة للصندوق من مؤسسة حمد بن جاسم وحمد الخيرية، والذي أُعلن عنه مؤخرًا وشهد تفاعلًا كبيرًا من الشباب المقبلين على الزواج.

وأشار إلى أن العمل متواصل لاستقبال الطلبات من الشباب المقبلين على الزواج للاستفادة من البرنامج، وسيتم بداية الأسبوع القادم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية من خلال البث المباشر تأكيدًا على مبدأ النزاهة والشفافية في اختيار المستفيدين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #زواج #قرعة #قرض حسن #صندوق الشباب الفلسطيني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة