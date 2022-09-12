برشلونة في مهمة ثأرية أمام بايرن ميونيخ

يأمل برشلونة الإسباني استعادة اعتباره من بايرن ميونيخ الألماني عندما يحل عليه في المواجهة الأبرز على الإطلاق في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

في المجموعة الثالثة وبعد بداية رائعة للفريقين بفوز بايرن على إنتر الإيطالي في أرض الأخير 2-صفر وبرشلونة على فيكتوريا بلزن التشيكي 5-1 بفضل ثلاثية للاعبه الجديد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، تتجه الأنظار الى "أليانز أرينا" حيث يحل الأخير ضيفاً على الفريق الذي توج معه هداف الدوري الألماني ست مرات في المواسم السبعة الماضية.

وستكون المواجهة ثأرية لبرشلونة الذي ودع المسابقة الموسم الماضي من دور المجموعات لأول مرة منذ 2000-2001 لخسارته ذهاباً وإياباً أمام العملاق البافاري بنتيجة واحدة صفر-3، وذلك بعدما أُذِلّ قبلها بعام على يد النادي البافاري بخروجه من ربع نهائي الذي أقيم بنظام التجمع من مباراة واحدة في البرتغال بسبب فيروس كورونا، بخسارة تاريخية 2-8.

وفي تشيكيا، سيحاول إنتر العودة من ملعب فيكتوريا بلزن بالنقاط الثلاث لأن أي نتيجة غير ذلك ستعقد مهمته في حجز إحدى بطاقتي المجموعة في ظل وجود بايرن وبرشلونة.

وبعد فوزه افتتاحاً على مرسيليا الفرنسي بهدفين نظيفين للاعبه الجديد البرازيلي ريشارليسون، يخوض توتنهام الإنجليزي اختباراً صعباً في المجموعة الرابعة حين يحل ضيفاً على سبورتينغ البرتغالي الذي اكتسح في مباراته الأولى أينتراخت فرانكفورت الألماني 3-صفر على ملعب الأخير الذي ينتقل الثلاثاء الى "ستاد فيلودروم" لمواجهة مرسيليا.

وفي المجموعة الثانية، يحل أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفاً على باير ليفركوزن الألماني بحثاً عن فوز ثانٍ بعد الذي حققه افتتاحاً على ضيفه بورتو البرتغالي 2-1 في لقاء سجلت أهدافه الثلاثة في الوقت بدل الضائع.

المصدر / وكالات