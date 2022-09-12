فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بايرن حذر قبل استضافة برشلونة ونجمه السابق ليفاندوفسكي

"صندوق الشباب" يعلن عن موعد قرعة القرض الحسن للزواج

كولر مدرب الأهلي الجديد جاهز للتحدي

"شؤون العشائر" تُنظم لقاءً حول "دور رجال الإصلاح في تعزيز سيادة القانون"

برشلونة في مهمة ثأرية أمام بايرن ميونيخ

ماني للتأكيد أنه خير خلف لليفاندوفسكي في بايرن ميونيخ

الغصين يستقبل وفد لجنة التكافل الاجتماعي والحد من التسول

ليفربول يسعى لتعويض سقوطه أمام نابولي في دوري الأبطال

ماذا قالت كتائب القسام عن اندحار الاحتلال قبل 17 عاماً؟

الاحتلال يعتقل شابًا من القدس

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

لبحث التعاون المشترك

الغصين يستقبل وفد لجنة التكافل الاجتماعي والحد من التسول

12 سبتمبر 2022 . الساعة 20:53 بتوقيت القدس
...

استقبل وكيل وزارة العمل بغزة م. إيهاب الغصين وفداً برئاسة رئيس لجنة التكافل الاجتماعي والحد من التسول د. محمد مصباح العرعير المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية، لبحث التعاون المشترك.

ورحب الغصين بوفد اللجنة الزائر، مثمناً جهودهم المبذولة من أجل الانطلاق الفعلي لعمل اللجنة، والحد من التسول على مفترقات الطرق والأسواق بقطاع غزة.

من جانبه، أكد العرعير على أهمية التعاون المشترك بين اللجنة ووزارة العمل كجزء أساسي من أعضاء اللجنة المنبثقة عن لجنة تعزيز السلوك القيمي التي تم إقرارها قبل عدة أشهر عن لجنة متابعة العمل الحكومي.

الجدير ذكره، أن لجنة التكافل الاجتماعي والحد من التسول تشمل عضوية وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العمل، وزارة الأوقاف، وزارة الداخلية، النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى النظامي.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #وزارة العمل #تسول #تكافل اجتماعي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة