الغصين يستقبل وفد لجنة التكافل الاجتماعي والحد من التسول

استقبل وكيل وزارة العمل بغزة م. إيهاب الغصين وفداً برئاسة رئيس لجنة التكافل الاجتماعي والحد من التسول د. محمد مصباح العرعير المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية، لبحث التعاون المشترك.

ورحب الغصين بوفد اللجنة الزائر، مثمناً جهودهم المبذولة من أجل الانطلاق الفعلي لعمل اللجنة، والحد من التسول على مفترقات الطرق والأسواق بقطاع غزة.

من جانبه، أكد العرعير على أهمية التعاون المشترك بين اللجنة ووزارة العمل كجزء أساسي من أعضاء اللجنة المنبثقة عن لجنة تعزيز السلوك القيمي التي تم إقرارها قبل عدة أشهر عن لجنة متابعة العمل الحكومي.

الجدير ذكره، أن لجنة التكافل الاجتماعي والحد من التسول تشمل عضوية وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العمل، وزارة الأوقاف، وزارة الداخلية، النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى النظامي.

المصدر / فلسطين أون لاين