كشف مصدر خاص لـ"فلسطين أون لاين" عن أن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، سيكون لها كلمة مهمة خلال الأيام القادمة.

وأوضح المصدر الخاص أن الكلمة تأتي ضمن فعاليات إحياء اندحار الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة قبل 17 عاماً.

ومن المقرر أن يلقي الكلمة متحدث باسم الغرفة، في فعاليات مهرجان "بالمقاومة نحقق الحلم ونبدد الوهم" الذي تعقده فصائل المقاومة يوم الأربعاء القادم بمدينة غزة.

وذكر المصدر الخاص لـ"فلسطين أون لاين" أن الكلمة ستحمل رسائل عديدة ومهمة تتعلق بالمقاومة الفلسطينية وعملها على دحر الاحتلال من كل الأرض الفلسطينية.

المصدر / فلسطين اون لاين