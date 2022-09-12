الاحتلال يعتقل مواطنًا أصيب بهجوم للمستوطنين على قرية التوانة

أصيب مواطن مساء اليوم الإثنين، من جراء هجوم نفّذه مستوطنون على رعاة الماشية وأهالي قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح من مستوطنة "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في مسافر يطا، هاجموا رعاة الماشية وأهالي قرية التوانة.

وأوضح أن المستوطنين أطلقوا الرصاص واعتدوا على الأهالي بالضرب بالهراوات ورشقوهم بالحجارة وطاردوهم، ما أسفر عن إصابة المواطن حافظ الهريني بجروح واعتقاله من قبل جنود الاحتلال.

وذكر العمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الهريني عقب منع طواقم الهلال الأحمر إسعافه، إذ أعطب مستوطنون إطارات مركبة الإسعاف، على مرأى وتحت حماية جنود الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين