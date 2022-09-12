الاحتلال يمدد اعتقال 3 شبان من الداخل على خلفية "سيف القدس"

مدّدت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، اعتقال 3 شبان فلسطينيين من مدينة الطيبة المحتلة، لمدة 7 أيام إضافية على ذمة التحقيق بزعم محاولتهم قتل عناصر من شرطة الاحتلال خلال معركة "سيف القدس" في مايو/ أيار 2021.

وأفادت مصادر محلية بأن محكمة "الصلح" الإسرائيلية مددت اعتقال الشبان الثلاثة في العشرينيات من أعمارهم للمرة الثالثة على التوالي لـ7 أيام على ذمة التحقيق بعدما نسبت لهم "شبهات أمنية خطيرة".

واعتقلت شرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) شابين، أواخر الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى 3 آخرين قبل أسبوعين، ليصل مجمل المعتقلين في الملف نفسه إلى 5 شبان.

وتنسب نيابة الاحتلال إلى الفلسطينيين الخمسة إطلاق النار ومحاولة قتل عناصر شرطة الاحتلال خلال هبة الكرامة (بالتزامن مع معركة سيف القدس) في مايو 2021.

وقال محامي الدفاع عن المعتقلين فادي برانسي: إن "هذا الملف يثير الكثير من التساؤلات حول توقيت الاعتقال الذي يأتي بعد عام ونيّف من هبة الكرامة، من بينها أين كانت الشرطة و(الشاباك) طوال كل تلك الفترة؟".

وأضاف برانسي: "حتى هذه اللحظات لم نتطلع بصورة كاملة على مواد التحقيق، ولكن الشرطة حتى الآن لم تثبت العلاقة بين إطلاق النار ومحاولة القتل، أي إنه لا يوجد دليل مباشر يثبت تلك الادعاءات حتى الآن".

يُذكر أن نيابة الاحتلال أعلنت مؤخرا تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 فلسطينا ثلثهم قاصرون، على خلفية أحداث "هبة الكرامة".

وشهدت مناطق الداخل المحتل احتجاجات غير مسبوقة ردا على الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس والمسجد الأقصى المبارك والعدوان على غزة في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين