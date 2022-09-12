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"المدهون" يُطلِع مفوضًا أمميًّا على انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى

12 سبتمبر 2022 . الساعة 18:55 بتوقيت القدس
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وكيل وزارة الأسرى بغزة بهاء المدهون

أطلع وكيل وزارة الأسرى والمحررين بغزة بهاء المدهون، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "فولكر تورك" على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين.

جاء ذلك، خلال رسالة مكتوبة وجهها المدهون، اليوم، إلى "تورك" بعد أيام من توليه منصبه الجديد.

وشدّد المدهون في رسالته على أهمية ممارسة المفوض السامي لدوره الإنساني عبر اتخاذه إجراءات حثيثة وجدية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الأسرى والتي لا تفرق بين الرجال والنساء والأطفال، وذلك خلافا لأحكام القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية.

وتضمّنت الرسالة شرحا مفصلا عن أوضاع الأسرى والأسيرات داخل السجون، خاصة الأسرى المرضى وجريمة الإهمال الطبي التي يعانيها المئات من الأسرى، وحالة الأسرى ناصر أبو حميد الذي يواجه خطر الموت في أي لحظة. 

وطالب المدهون في ختام رسالته بضرورة التحرك لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية والمستمرة بحق الأسرى، والعمل على الضغط على سلطات الاحتلال لوقف ممارساته اللاإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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