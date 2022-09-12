مطلوب "مدير مالي" للعمل في مستشفى القدس بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعلن فيه عن وظيفة مدير مالي لمستشفى القدس التابع للجمعية وفقاً لما يلي:

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

1. المساهمة في تطوير وتنفيذ الاستراتيجية العامة للجمعية وتطوير استراتيجية وخطة تطوير الادارة المالية مستشفى القدس

2. المساهمة في تطوير السياسات والاجراءات المالية مستشفى القدس

3. إدارة المدفوعات والواردات والاصول الثابتة وكشوف الرواتب والانشطة الاخرى والحفاظ على سجلات محاسبة حديثة

4. ضمان اغلاق الحسابات بشكل شهري وسنوي واعداد الكشوف المالية الدورية والتقارير

5. المتابعة الحثيثة لتحصيل ايرادات مستشفى القدس ومتابعة اوجه الصرف وفق انظمة الجمعية وقوانينها

6. الإشراف الإداري المباشر على الأقسام التابعة له وإصدار التعليمات لحسن سير العمل فيها

7. وضع خطط سنوية، شهرية، يومية لإدارة اموال مستشفى القدس وادارة اعمال تنمية الموارد مستشفى القدس

8. تطوير وتعزيز الرقابة الداخلية والإجراءات وأنظمة المحاسبة للوظائف المحاسبية

9. تنسيق عمل المراجعة السنوية للمراجعين الداخليين والخارجيين وتسهيل نشاط المراجعة عن طريق توفير المعلومات والتوضيحات المطلوبة، والتأكد من دقة واكتمال التدقيق الختامي للحسابات

10. التنسيق مع مدراء الدوائر الاخرى لتسهيل اعداد واكمال الموازنات السنوية والتقارير والقوائم المالية المجمعة

11. كافة المدفوعات في مستشفى القدس المتعلقة بالموردين والمقاولين الفرعيين والمؤسسات الحكومية وكشوف رواتب الموظفين

12. ادارة الحسابات المدفوعة بما في ذلك المدفوعات والفواتير وتعبئة الفواتير والمدفوعات

13. إدارة وضبط ومراقبة النقد والصندوق والتأكد من توفر النقد اللازم والكافي لاحتياجات مستشفى القدس ومراجعة التسويات البنكية واعتمادها والإشراف على حسابات البنوك

14. ادارة الاصول الثابتة بما يتماشى مع المعايير المحاسبة وتصنيف الاصول والرقابة حسابات الاستهلاك على الاصول

15. تأسيس وتنفيذ لوائح الميزانيات والتقويم والنماذج والتعليمات والتحكم في الميزانيات

16. تطوير خطة مالية طويلة المدى وتنسيق تطوير الميزانية وفقا للاحتياجات الوظيفية جنبا الى جنب مع الاهداف الاستراتيجية مستشفى القدس.

17. البحث عن توضيحات من معدي الميزانية في كل دائرة والافتراضات ذات العلاقة

18. مراقبة التنفيذ الفعال للميزانية المقررة

19. إدارة أنظمة المراقبة الداخلية فيما يخص الشؤون المالية وذلك لضمان دقة السجلات المحاسبية والمستندات، وتوفير إجراءات العمل المناسبة

20. تقديم تقارير إدارية دورية حول مؤشرات الأداء المالي

21. توفير المتطلبات الوظيفية والمساهمة في تنفيذ أنظمة التقارير المالية وفق معايير المحاسبة والملائمة

22. تعزيز وعمل تقارير حول الوضع المالي مستشفى القدس ونتائج العمليات

23. اعتماد سندات الصرف والقبض والتأكد من صحة تنظيمها

24. متابعة علاقة مستشفى القدس المالية مع البنوك والجهات الحكومية والغير حكومية سواء لتحصيل مستحقات اودفع التزامات

25. تولي مسؤولية التقارير السنوية والتقارير الإدارية بما في ذلك توجهات تقليل المخاطر وعمل تقارير دورية حول الوضع المالي الحالي والمستقبلي

26. توضيح النفقات الحقيقية والنفقات المرتبطة بالميزانية وعمل تقارير حول أية انحراف

27. تحديد احتياجات المرؤوسين المباشرين من تدريب وتطوير واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة موظفي الإدارة

28. تقديم التوجيه والقيادة لجميع موظفي الإدارة من أجل التأكد من فعالية وكفاءة مجرى العمل، والتأكد من أن جميع الموظفين على معرفة ودراية بدورهم الأساسي في الإدارة

29. اتخاذ كافة الاجراءات وادوات الرقابة لحماية أموال مستشفى القدس وسجلاتها من الخطأ وسوء الاستخدام من خلال وضع نظام رقابة مالية داخلية سليم والاشراف على تطبيقه والتأكد الدائم من سلامته

30. تقديم ومناقشة توجيهات وإجراءات الإدارة إلى موظفيها لضمان تحديد وفهم المسؤوليات والصلاحيات

31. إجراء تقييم الأداء السنوي للمرؤوسين المباشرين ومراجعة أداء موظفي الإدارة والتأكد من تحقيقهم لأهداف الإدارة، واتخاذ الإجراءات التأديبية عند الحاجة، واقتراح التعديلات على الرواتب والمكافآت والترقيات بناءً على أداء الموظف

32. مراقبة التزام الموظفين بتوجيهات وسياسات وإجراءات الجمعية

33. التأكد من الأداء الفعال للإدارة من خلال اختيار وتطوير وتحفيز الموظفين ذوي الكفاءة

34. اعتماد الإجازات وساعات العمل الإضافية للمرؤوسين المباشرين

35. اية مهام اخرى يكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة صادرة عن المدير المباشر

متطلبات الوظيفة:

1- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في المحاسبة والادارة الماليـة أو تخصص ذو علاقة

2- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الادارة المالية والمراقبة المالية والتدقيق والحسابات العامة أو عمل مماثل ولديه خبرة في ادارة فريق العمل

3- درايــة شــاملة في التخطيــط والتدقيــق والمحاسـبة الماليــة

4- المعرفة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات المعتمدة والمقاييس الادارية ومتطلبات العمل التجاري والمالي

5- يفضل أن يكون من حملة أي من الشهادات التالية CPA/ ACCA/ CMA

6- يفضل أن يكون ذو معرفة بالمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS وخاصة بالمعايير ذات العلاقة

7- إجادة اللغة العربية (قراءة وكتابة ومحادثة) بشكل ممتاز

8- إجادة اللغة الانجليزية (قراءة وكتابة ومحادثة) بشكل جيد جدا

طريقة التسجيل:

- على من تنطبق عليهم الشروط المطلوبة للوظيفة إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

- ملاحظة/ الطلبات التي لا تنطبق عليها الشروط سيتم استبعادها ولا تدخل المقابلات.