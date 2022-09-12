تعاطف واسع مع والد طالبة مصرية تسلَّم شهادة ابنته المتوفاة

لاقى تسلّم والدة الطالبة أمينة عمر شهادة تخرجها، بدلًا منها، بسبب وفاتها، قبل حفل التكريم، وتوزيع الشهادات داخل كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالزقازيق المصرية، تعاطفًا وتفاعلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجال مقطع الفيديو المؤثر على المنصات العربية، التي احتفت بحضور والدها، وتسلمه شهادة التكريم نيابة عنها.

وعبّر المتابعون للفيديو عن دعمهم للأب المكلوم بوفاة ابنته، داعين له بأن يُلهمه الله الصبر وأن يرحم ابنته.

الأب حبس دموعه خلال مقطع الفيديو المتداول، لكنّ تعابير وجهه كشفت عن حزن وألم عميق في داخله.

وقف الأب مع الطالبات حاملًا درع التكريم وشهادة التخرج في مشهد لافت، حظي بتفاعل واسع.

وعلى الجانب الآخر، ظهر تأثر زميلات وصديقات أمينة في الحفل، وانهيارهنّ بالبكاء لحظة إعلان تكريمها.

وأجمع كثير من المعلقين على أنّ فراق الأبناء بسبب الوفاة من أصعب الأمور، مؤكدين أنّ هذه اللحظات التي عاشها الأب وإن كانت مؤلمة فإنها عكست مدى حبه لابنته وفخره بها حتى عقب وفاتها.

وفي مقطع آخر، قال الأب عقب التكريم إنّ ابنته أصرت على دخول كلية الدراسات الإسلامية رغم أنّ مجموعها بالثانوية الأزهرية كان أعلى من ذلك، وبيّن أنها كانت تقول إنها ترغب بتعلّم أصول دينها، وتابع "بقدر حبي لها بقدر حزني عليها".

وقد أعربت شقيقة أمينة عن حزنها أيضًا، مشيرة إلى أنها لم تكن أختًا فقط بل أُمًّا وصديقة، كما ذكرت أنها كانت تنتظر أن تتشارك معها فرحة تخرجها لكنّ قضاء الله كان أقرب.

المصدر / وكالات