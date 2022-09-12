مؤشر.. تصاعد اعتداءات الأجهزة الأمنية في الضفة

تواصل أجهزة السلطة في الضفة، اليوم الإثنين، اختطاف أكثر من 24 معتقلًا سياسيًّا بينهم صحفيون ومحامون ونشطاء وأسرى محررون.

وقد اختطف وقائي السلطة في الخليل، الأسـير المحرر السياسي السابق سائد عادي يوم أمس، بينما يواصل في نابلس اعتقال الشاب الجريح حبيب الرحمن قطناني لليوم الـ4 على التوالي، علماً أنه بحاجة لعملية طارئة لإخراج شظايا الرصاص من يده التي أصيب بها.

كما تواصل مخابرات السلطة في بيت لحم، اعتقال الأسـير المحرر خليل قاسم الشيخ، والشيخ محمد سمور ، والمهندس أسامة بشارات لليوم 6 على التوالي.

ولا زالت أجهزة السلطة تواصل اعتقال الشاب محمد عبد الكريم صلاح من بلدة الخضر لليوم الـ7 على التوالي، والصحفي محمد عتيق من جنين، والشاب أسامة أبو جعص من الجابريات لليوم الـ9 على التوالي في زنازين سجن أريحا.

وفي السياق لا تزال أجهزة السلطة تختطف الشقيقين زياد وإبراهيم القنيري لليوم الـ9 على التوالي في زنازين سجن أريحا، والشاب يزن سوقية من البيادر لليوم الـ9 على التوالي، والشاب محمد مصعب علاوي لليوم الـ12 على التوالي، والمحرر أسامة عصافرة لليوم الـ13 على التوالي.

كما تختطف المحرر شادي إبراهيم غنيمات لليوم الـ14 على التوالي، والأسيـر المحرر عيسى شلالدة لليوم الـ24 على التوالي والمحرر أحمد جمال دراغمة لليوم الـ27 في سجن أريحا، علمًا أنه جريح ويعاني من أزمة صحية في الرئتين وضيق بالتنفس.

كذلك؛ تستمر محكمة السلطة باعتقال الطالب في جامعة بيرزيت قسـام حمايل لليوم الـ81 على التوالي، في سجن أريحا المركزي، فيما تعتقل أجهزة السلطة المحرر خالد نوابيت من رام الله لليوم 82 على التوالي في سجن أريحا المركزي، والمحرر جهاد ساري وهدان لليوم الـ97 على التوالي، و شقيقه سعد ساري وهدان لليوم الـ94 على التوالي، في سجن أريحا المركزي.

أما المحامي المتدرب أحمد خصيب فهو معتقل لليوم الـ97 على التوالي، في سجن أريحا المركزي، والمحرر أحمد نوح هريش من رام الله، والمحرر علاء غانم من قلقيلية، والمواطن منذر رحيب لليوم الـ99 على التوالي في مسلخ أريحا المركزي.

المصدر / فلسطين أون لاين