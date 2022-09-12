الاحتلال ينفذ أعمال توغل وتجريف شرق دير البلح

توغلت آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في أراضي المواطنين الحدودية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ونفذت أعمال تجريف.

وأفادت مصادر محلية بأن تسع آليات عسكرية تتبع الاحتلال الإسرائيلي تضم جرافات ودبابات "ميركافا" توغلت في الأراضي الزراعية شرق مدينة دير البلح انطلاقا من بوابة موقع "كيسوفيم" الجاثم على الشريط الحدودي جنوب شرق المدينة، ونفذت أعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية تزامنا مع تحليق طائرات بدون طيار في أجواء المنطقة المستهدفة.

وتتوغل آليات الاحتلال العسكرية بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

ويضاف هذا التوغل إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لتفاهمات العدوان الذي تم يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين