"العمل" بغزة: عدد المسجلين للعمل في الداخل تجاوز الـ 130 ألف

أكدت وزارة العمل بغزة، اليوم الإثنين، أن عدد المسجلين عبر الرابط للعمل في الداخل المحتل منذ فتح باب التسجيل في منتصف شهر نوفمبر 2021 تجاوز الـ 130 ألف مسجل باحثٍ عن العمل ممن انطبقت عليهم الشروط، مبينة أنها رشحت 22 ألفا و197 اسما إلى هيئة الشؤون المدنية حتى سبتمبر 2022.

وأشارت في بيان صحفي إلى إنها رشحت من هذه الأسماء 20 ألفا و671 من الذين سجلوا في شهر نوفمبر 2021، و955 من المسجلين في شهر ديسمبر 2021، موضحة أنها رشحت 94 شخصا من الذين سجلوا في شهر يناير 2022، و254 عن شهر فبراير، و141 عن شهر مارس، و82 مسجلا عن شهر أبريل.

وبينت أن المسجلين عبر الرابط خلال المرحلة الثانية من التسجيل يوليو 2022م، لم يرشح منهم أحد حتى الآن، ولكن سوف يتم إضافتهم على البرنامج خلال الفترة المقبلة.

وفي الختام أكدت الوزارة على التزامها بالمعايير التي وضعتها منذ استلامها لملف تصاريح العمل في الداخل المحتل، متمنية أن تزيد أعداد الدفع القادمة، بما يساهم في حصول أكبر عددٍ من العمال على تصاريح عمل.

المصدر / فلسطين أون لاين