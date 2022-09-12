أبو مذكور: تشاورات موسم العمرة مع الجانب المصري ستنتهي خلال أيام

غزة/ صفاء عاشور:

توقَّع رئيس جمعية شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، عوض أبو مذكور أن تنتهي التشاورات مع الجانب المصري بشأن ما يتعلق بموسم العمرة خلال الأيام القليلة القادمة، مبينًا أنه بعد توقيع الاتفاق مع الجانب المصري سيتم الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

وقال أبو مذكور في تصريح لـ"فلسطين أون لاين":" إنّ التواصل مع الجانب المصري يسير على قدم وساق، خاصة فيما يتعلق بآلية تسيير وسفر رحلات العمرة لسكان القطاع عبر معبر رفح البري، وأسعار النقل البري والجوي، والاتفاق مع كافة الخطوط الجوية المعنية".

وأضاف أبو مذكور: "سيتم الإعلان مطلع الأسبوع القادم عن شركات الحج والعمرة المرخصة والتي يمكن للمواطنين التسجيل من خلالها في قطاع غزة، كما سيُعلن عن عدد الأفواج والأيام المخصصة لسفرهم عبر معبر رفح، بالإضافة إلى تسعيرة العمرة المعتمدة بشكل مؤكد".

وذكر أنّ تكاليف العمرة مرتبطة بالاتفاق مع الجانب المصري والخطوط الجوية الفلسطينية وحتى الآن المباحثات متواصلة للتوصل إلى أسعار تتناسب مع المواطنين في قطاع غزة.

ولفت أبو مذكور إلى أنّ كل ما تم تداوله في وسائل الإعلام فيما يتعلق بموعد خروج أول فوج من المعتمرين وتسعيرة العمرة هي مجرد "تخمينات وتكهنات"، مشددًا على أنّه لا يمكن البت في الأمر إلا بعد توقيع الاتفاق مع الجانب المصري بشكل نهائي.

وبيَّن أنه بعد الاتفاق مع الجانب المصري سيتم الإعلان عن الشركات المرخصة من قِبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والمسموح لها العمل في مجال الحج والعمرة، داعيًا المواطنين للتعامل مع هذه الشركات والابتعاد عن الشركات غير المرخصة لتجنب المشاكل.