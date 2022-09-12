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مسيرٌ كشفيٌّ في ذكرى اندحار الاحتلال من غزة

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بالصور مسيرٌ كشفيٌّ في ذكرى اندحار الاحتلال من غزة

12 سبتمبر 2022 . الساعة 13:16 بتوقيت القدس
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جانب من المسير الكشفي الذي نظمته وزارة التربية والتعليم بغزة (تصوير: رمضان الأغا)

نظّمت وزارة التربية والتعليم مسيرًا كشفيًّا، جنوب مدينة غزة، بمناسبة الذكرى الـ 17 لاندحار الاحتلال الإسرائيلي، من قطاع غزة.

ووِفق الوزارة شارك في المسير نحو ألف طالب، وأعدادٌ من المدرسين والمشرفين التربويين.

وشارك نحو ألف طالب في المسير الكشفي، وقد رفع الطلبة المشاركون فيه، الأعلام الفلسطينية.

وفي كلمة ألقاها في ختام المسير الطلابي، أكد مدير عام الأنشطة الطلابية بالوزارة مازن الخطيب إنّ الاحتلال الإسرائيلي اندحر بفعل ضربات المقاومة عن هذه الأرض، وليس باختياره.

وأضاف: "سيندحر هذا الاحتلال من باقي قرانا ومدننا الفلسطينية في الضفة الغربية، كما اندحر من غزة".

وأكد أنّ هذا المسير الكشفي جاء "لنُعبّر أنّ هذه الأرض لنا والسماء لنا، وكل فلسطين لنا".

وفي 12 سبتمبر/أيلول 2005، أكملت إسرائيل سحب مستوطنيها وقوات جيشها من قطاع غزة، في عملية بدأت في 15 أغسطس/آب من ذات العام.

وكانت إسرائيل قد أقامت 21 مستوطنة ضمّت نحو 8600 مستوطن، واحتلت نحو 35% من مساحة قطاع غزة البالغة نحو 360 كيلومترًا مربعًا.

وتم الانسحاب ضمن خطة أطلقها رئيس الوزراء في حينه، أرئيل شارون، وحملت اسم "فك الارتباط أحادي الجانب".

وأرجع المراقبون أسباب الخطة، إلى تصاعد أعمال المقاومة المسلحة من قِبل الفصائل الفلسطينية وتكبُّد إسرائيل خسائر بشرية كبيرة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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