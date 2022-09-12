"إيران" تصمم مسيّرة مخصصة لضرب مدن الاحتلال

أكد مسؤول عسكري إيراني، اليوم الاثنين، أنّ بلاده صممت مسيّرات جديدة "فريدة من نوعها"، مخصصة لضرب الاحتلال في حيفا و"تل أبيب"، شمال ووسط فلسطين المحتلة.



قال قائد القوة البرية التابعة للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، وفق وكالة "فارس" شبه الرسمية: إنّ المسيّرة "آرش2" تمتلك مواصفات فريدة، ولديها قدرة على تحديد الهدف قبل إصابته"، مشيرًا إلى أنها "مخصصة للقضاء على الكيان الصهيوني قاتل الأطفال".



وأضاف: إنّ "القوة البرية تمتلك مسيّرات إستراتيجية يصل مداها لنحو ألفي كيلو متر، وأخرى أقل من هذا المدى".



وبيّن أنّ " آرش 2" انضمت للقوة البرية فعليًّا، وستدخل المناورات العسكرية القادمة، معتبرًا أنّ أهم خصائص المسيّرات الجديدة "إصابة الأهداف بدقة عالية"، وتابع: "بدورنا ننتظر الأوامر العليا لاستخدامها".



وتمتلك إيران نحو 18 نوعًا من الصواريخ الباليستية والمجنّحة والمدفعية الصاروخية، التي تُمكّنها من ضرب أهداف معادية في نطاق إطلاق يبدأ من 40 كيلو مترًا ويصل إلى ثلاثة آلاف كيلو، بحسب آخر تحديث عن قدرات الصواريخ الإيرانية نشره موقع /ميسيل ثريت/ الأمريكي.

المصدر / وكالات