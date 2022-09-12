خلال 24 ساعة.. الجيش الأوكراني: تحرير أكثر من 20 بلدة من قبضة الروس

أعلن الجيش الأوكراني صباح اليوم الإثنين استعادة "أكثر من 20 بلدة" خلال 24 ساعة في إطار هجومه المضاد على الجيش الروسي.

وقال الجيش الأوكراني في بيان صباح الإثنين إنه على امتداد خط المواجهة: تمكنت القوات الأوكرانية من طرد العدو من أكثر من 20 بلدة خلال 24 ساعة".

هذا وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أكّد مساء أمس الأحد أنّ قوات بلاده استعادت إيزيوم الإستراتيجية، في إطار هجوم مضاد واسع النطاق.

وفي كلمة وجّهها إلى الأمة بمناسبة مرور 200 يوم على بدء العملية الروسية، شكر زيلينسكي القوات الأوكرانية التي «حرّرت المئات من المدن والبلدات، لاسيما بالاكليا وإيزيوم وكوبيانسك»، في إشارة إلى ثلاث مناطق إستراتيجية استعادها الجيش في الآونة الأخيرة.

المصدر / وكالات