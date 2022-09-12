الاحتلال يهاجم الصيادين جنوب قطاع غزة

أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، النار وقنابل الغاز السام، تجاه مراكب الصيادين في بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأجبرتهم على مغادرة البحر.



وبحسب مصادر محلية، فإنّ زوارق الاحتلال البحرية، استهدفت مراكب الصيادين العاملين في بحر محافظتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، وحاصرت الصيادين قبل أن تجبرهم على المغادرة.



وتطارد قوات الاحتلال الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتعتدي عليهم يوميًّا، عبر إطلاق النار، والاستيلاء على قواربهم ومعداتهم، وتدميرها أو تخريبها أو اعتقالهم.

ويُعدُّ الصيد واحدًا من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإنّ نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يُسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تُمارسها قوات الاحتلال بحقّ قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.



وتنصُّ اتفاقية (أوسلو) الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًّا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أنّ الاحتلال قلّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وفي بعض الأحيان يمنعها تمامًا.

المصدر / فلسطين أون لاين