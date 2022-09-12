موظفون كويتيون يزورون "بصمة الدوام" بطريقة "خبيثة"

نشرت صحيفة "القبس" الكويتية، خبرًا، يتعلق بتزوير موظفين حكوميين كويتيين لبصمة الدوام الآلية.

ووفق الصحيفة، فإنّ الموظفين، استحدثوا آلية خبيثة لتزوير بصمتهم عبر "بصمة بلاستيكية"، يقوم فرد موظف واحد بالبصم نيابة عنهم.

ومع مرور الأيام، كما أوردت الصحيفة، نقلًا عن مصدر فقد تم اكتشاف الأمر، وحققت النيابة العامة مع المتهمين، وبعد قرار حجزهم واستمرارهم في الحبس الاحتياطي، بادروا إلى إعادة رواتبهم، معترفين بأنهم لم يعملوا في تلك الفترة مُقرين بذنبهم، متمنّين تخفيف العقوبات بحقهم أمام المحاكم.

القبس، أشارت إلى أنّ الموظفين يقاربون الـ 100، ويعملون في جهات حكومية، أعادوا رواتبهم التي تقاضوها إلى خزانة الدولة عن طريق النيابة العامة، وذلك بعد إحالتهم بقضية تزوير بصمة الدوام.

وأشار المصدر للقبس إلى أنّ المتهمين حاليًّا يُحاكَمون أمام الجنايات بتهمة تقاضي رواتب بلا عمل، وسيطالب دفاعهم بتخفيف العقوبات بحقهم بعد أن تم إخلاء سبيلهم من قِبل النيابة العامة.

وغالبًا ما تمتنع المحكمة في مثل هذه الحالات، عن النطق بالعقاب، بعد إعادة المتهمين الرواتب التي تقاضوها من جهة عملهم التي لم يكونوا يتواجدون فيها خلال أوقات العمل.

المصدر / فلسطين أون لاين