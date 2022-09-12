الأردن.. "صبري" يعقد اتفاقًا لمنع تسرب ممتلكات المقدسيين إلى اليهود

عقد خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، اتفاقية مع نقابة المحامين الأردنيين، أمس الأحد، للحصول على الدعم القانوني من النقابة لمنع تسرب أراضي وممتلكات مدينة القدس إلى اليهود.



وبحسب وكالة "قدس برس" نقلًا عن مصادر مطلعة، في خبر أوردته اليوم الإثنين، فإنّ نقابة المحامين الأردنيين عازمة على اتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على ممتلكات وأراضي القدس، ومنع تسربها لليهود، عبر حزمة قرارات تصل إلى معاقبة أيّ محامٍ يثبت تورطه في تسريب الممتلكات والأراضي الفلسطينية لليهود، بالفصل والطرد من النقابة، ومنعه من ممارسة المهنة.



وستعلن نقابة المحامين الأردنيين خلال أيام عن تفاصيل الاتفاقية والإجراءات القانونية.



ويزور الشيخ صبري الأردن منذ أسبوعين، حيث التقى فيها شيوخ عشائر أردنية، وشخصيات نقابية.



يشار إلى أنّ نقابة المحامين الأردنيين، كانت قد أصدرت في تشرين الأول/أكتوبر 2021، تعميمًا يُلزم كافة منتسبيها بعدم تنظيم أيّ وكالة اتفاقية تعنى ببيع الأراضي الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين