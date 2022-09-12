فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يواصلون تجريف وسرقة أراضي بسلفيت

الاحتلال يهاجم الصيادين جنوب قطاع غزة

زيارة هنية لروسيا.. فرصةٌ لاستثمار الموقف الروسي لصالح القضية الفلسطينية

موظفون كويتيون يزورون "بصمة الدوام" بطريقة "خبيثة"

الأردن.. "صبري" يعقد اتفاقًا لمنع تسرب ممتلكات المقدسيين إلى اليهود

منظمات الهيكل تطالب خلال "التماس" بـ"النفخ بالبوق" داخل الأقصى

الأسير "موسى" يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 37

أسعار الخضراوات واللحوم والدجاج بأسواق غزة اليوم الإثنين

طالع كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح الثلاثاء

"وحدة المقاومة".. خارطة الطريق لتحرير فلسطين

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الأردن.. "صبري" يعقد اتفاقًا لمنع تسرب ممتلكات المقدسيين إلى اليهود

12 سبتمبر 2022 . الساعة 09:53 بتوقيت القدس
...
خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري- أرشيف

عقد خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، اتفاقية مع نقابة المحامين الأردنيين، أمس الأحد، للحصول على الدعم القانوني من النقابة لمنع تسرب أراضي وممتلكات مدينة القدس إلى اليهود.

وبحسب وكالة "قدس برس" نقلًا عن مصادر مطلعة، في خبر أوردته اليوم الإثنين، فإنّ نقابة المحامين الأردنيين عازمة على اتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على ممتلكات وأراضي القدس، ومنع تسربها لليهود، عبر حزمة قرارات تصل إلى معاقبة أيّ محامٍ يثبت تورطه في تسريب الممتلكات والأراضي الفلسطينية لليهود، بالفصل والطرد من النقابة، ومنعه من ممارسة المهنة.

وستعلن نقابة المحامين الأردنيين خلال أيام عن تفاصيل الاتفاقية والإجراءات القانونية.

ويزور الشيخ صبري الأردن منذ أسبوعين، حيث التقى فيها شيوخ عشائر أردنية، وشخصيات نقابية.

يشار إلى أنّ نقابة المحامين الأردنيين، كانت قد أصدرت في تشرين الأول/أكتوبر 2021، تعميمًا يُلزم كافة منتسبيها بعدم تنظيم أيّ وكالة اتفاقية تعنى ببيع الأراضي الفلسطينية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#مستوطنين #اتفاقية #تسريب الممتلكات المقدسية #صبري #منظمات يهودية #تسريب بيوت #تسريب أراضي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة