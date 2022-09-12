اقتحام لـ"جنين" وإصابات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

أصيب 4 مواطنين بينهم طفلة، برصاص قوات الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، خلال اقتحام مدينة جنين شمال الضفة الغربية، كما شنت حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة.

وبحسب مصادر طبية فإن هناك 3 إصابات "بشظايا"، وواحدة بالرصاص الحي في القدم وتم نقلهم إلى المستشفى في جنين، مشيرة إلى أن من بين الإصابات طفلة، نُقلت إلى مستشفى ابن سيناء ووصفت حالتها بالطفيفة.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها جنين، 5 شبان بينهم ثلاثة اشقاء، وهم: مصطفى اكرم القمبع الكستوني وشقيقيه هاني وسامر، وفريد محمد أمارة.

شاهد| لحظة اعتقال قوات الاحتلال الأسير المحرر مجد زاهي السعدي من جنين، صباح اليوم pic.twitter.com/KjFxmyoPyd — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 12, 2022

وكذلك اعتقلت الأسير المحرر مجد زاهي السعدي، بالإضافة إلى اعتقال الأسير المحرر سليمان أبو غوش، ونور عزات من مخيم قلنديا قضاء القدس، فيما اقتحمت القوات مخيم الأمعري بمدينة رام الله، واعتقلت عمر الحيزي، عدا عن اعتقال محمد عليان من مخيم الجلزون.

فيديو| قوات الاحتلال تداهم أحد المنازل خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله. pic.twitter.com/37Wmn6Z7J5 — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 12, 2022

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الصحافي ياسين أبو لفح من منطقة عسكر، ورزق حج علي من بلدة جماعين، حيث قامت أيضا بمصادرة مركبة من البلدة نفسها.

كما اعتقلت الشاب المصاب محمد محمود صادق أبو بكر، ومحمد فؤاد أبو بكر، وهما من بلدة يعبد، أثناء مرورهما على حاجز عسكري مفاجئ قرب نابلس.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربيةـ إثر مداهمة وتفتيش لعدة منازل وعبث بمحتوياتها ، وشملت الاعتقالات كلاً من: يوسف شريف العجلوني، ومحمد النمس الرجبي، وبهاء غيث، وريان احمد الرجبي، واحمد محمد الرجبي.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اذنا غرب الخليل واعتقلت المواطن اسماعيل طلب أحمد النطاح، ومن بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، اعتقلت الشاب رسلان رزق مسالمة (29 عاما).

شاهد| اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في جنين صباح اليوم pic.twitter.com/XDk5YVgvzd — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 12, 2022

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات يطا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسيرين محررين، هما: أحمد محمود طقاطقة (49 عاما) من مدينة بيت لحم، وأسيد الدين أحمد أبو شعيرة (20 عاما)، من مخيم عايدة شمالا، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين