" هنية " يعلن عن دعم مالي للمواقع الرياضية في غزة

غزة/ فلسطين أون لاين :

كشف عبد السلام هنية الامين العام المساعد للمجلس الاعلى للشباب والرياضة عن تقديم منحة مالية للمواقع الالكترونية الاعلامية الرياضية بغزة بقيمة 5 الاف دولار ضمن منحة المجلس الاعلى للشباب والرياضة المقدمة للرياضة في غزة .

المقدرة بنصف مليون دولار لدعم الحركة الرياضية التي تشمل مكافات الابطال وافتتاح مشاريع صغيرة ودعم عدة اتحادات رياضية .

جاء هذا خلال كلمة هنية في احتفال رسمي أقامه الاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي، الرسمي تكريم الفائزين بجوائز الراحل شاهر خماش للابداع الرياضي.

وقال هنية ان استضافة فلسطين لأعمال الملتقي الدولي الخامس 2023 في قطاع غزة، بعد الاتفاق مع النادي الدولي حدث تاريخي، مشيراً إلى انه سيبدأ الاتصالات مع الفريق جبريل الرجوب وكافة الجهات لاستضافة هذا الحدث في فلسطين خلال شهر ابريل القادم ..

كما أعلن عن استمرار دعمه لاتحاد الاعلام الرياضي لتنفيذ أنشطته وبرامجه مشيداً، بالجهد الكبير الذي يبذله اتحاد الاعلام للرقي والنهوض وتطوير أداء الاعلام الرياضي في فلسطين.

وهنا هنية الاعلاميين الفائزين بمسابقة التميز الاعلامي الرياضي متمنيا ان يكون ذلك حافزا حقيقيا للفائزين ولمن لم يحالفهم التوفيق في تقديم افضل مادة اعلامية بنهاية كل موسم ورسم صورة حقيقية لاعلام رياضي هادف يظهر مدي تطور الرياضي بمختلف النواحي.

وشكر هنية الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية " رئيس دائرة شؤون اللاجئين على رعايته لمسابقة التميز وتواجده الدائم مع وخلف الاسرة الرياضية واعلانه دعم أكثر من 100 مؤسسة رياضية وشبابية واجتماعي .