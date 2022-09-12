المحكمة الرياضية تعقد جلسات بخصوص قضية اتحاد السلة

غزة / مؤمن الكحلوت:

عقدت المحكمة الرياضية عدة جلسات لدراسة القضية التي تقدم بها نادي خدمات المغازي، بفتح باب القيد لمرة ثالثة من قبل اتحاد كرة السلة.

وقدم نادي خدمات المغازي طعن ضد قرار الإتحاد بفتح باب القيد، دون العودة للجمعية العمومية، وهو ما تم اعتباره مخالف للقانون الأساسي.

واستمع المحكمون لبينات الأطراف ذات العلاقة في الجلسات السابقة، حيث من المتوقع أن يتم استدعاء أعضاء من اتحاد اللعبة، لمعرفة الحيثيات التي أدت لاتخاذ القرار.

ومن المتوقع أن تكون الجلسة القادمة حاسمة، وأنه على ضوء نتائجها سيتم اتخاذ القرار النهائي الخاص بالقضية.

ويطالب نادي خدمات المغازي، بحقه بالتتويج باللقب، بحجة أن منافسه خدمات البريج الحاصل على البطولة، قام بقيد اللاعبين طه جبر والطيب البحيصي، خلال فترة الانتقالات غير قانونية، حسب إدعائهم.