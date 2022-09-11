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ثلاثة مفاتيح أساسية للحفاظ على ركب قوية وصحية

11 سبتمبر 2022 . الساعة 23:27 بتوقيت القدس
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يقول خبراء إن التركيز على صحة الركبة وقوتها أمر مهم لحياة نشطة وصحية، على اعتبار أن الركبتين تعدان من أهم المفاصل في جسم الإنسان.

وذكر موقع "يو إس نيوز" الأميركي أن الركب القوية تساعد صاحبها في الحفاظ على التوازن وتجنب السقوط، الذي قد يؤدي إلى كسور خطيرة.

وأضاف أن الركبتين السليمتين تجعلنا نتحرك دون ألم وتسمح بالمشي المريح والطبيعي، مبرزا "ومع ذلك، لن تسمع الكثير من الناس يتحدثون عما يفعلونه للحفاظ على صحة وقوة ركبهم".

وقدّم المصدر ما وصفها بـ"ثلاث مفاتيح أساسية"، للحفاظ على قوة الركبة وحماية صحتها، هي:

  • تمارين حمل الوزن:

التركيز على تمارين حمل الوزن أمر بالغ الأهمية لتعزيز قوة الركبة والحفاظ عليها. وتكمن أهمية هذا النوع من التمارين في أنها تركز على الركبتين وعلى العضلات التي تحيط بها وتدعمها. ومن مميزاتها أيضا أنها لا تتطلب أي معدات رياضية ويمكن ممارستها في أي مكان وزمان

  • التمارين الهوائية:

للحفاظ على صحة ركبتيك يلزمك دمج حركات متسقة في حياتك اليومية، وهنا يأتي دور التمارين الهوائية. ويمكن إجراء هذه التمارين بدون الحاجة إلى عضوية في صالات الألعاب الرياضية أو أي معدات أخرى. وتتضمن التمارين الهوائية السهلة المشي باستمرار والتنزه وركوب الدراجات والسباحة.

  • أسلوب الحياة:

إذا كان أسلوب حياتك يلغي التركيز على اللياقة البدنية، فإنك تخاطر بصحة جسمك بأكمله، لذلك يعد النظام الغذائي من العناصر المهمة في نمط حياة الإنسان، والذي يمكنه المساهمة في تعزيز صحة وقوة ركبتيك.

فالركبتان مصممتان لتحمل "قدر معين" من الوزن، وبالتالي، فإن تحملهما عبئا أكبر عرضهما للضرر بشكل لا يمكن إصلاحه مع مرور الوقت.

المصدر / فلسطين أون لاين
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