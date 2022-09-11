فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تظاهرة في المزرعة بالداخل المحتل ضد الجريمة وتقاعس شرطة الاحتلال

عمليتا إطلاق نار واستهداف مركبات للمستوطنين في الضفة

رئيس الشاباك: عمليات إطلاق النار بالضفة ارتفعت بنسبة 30%

خدمات رفح والشجاعية يعودان بالفوز في الدوري الممتاز والمجمّع يجتاز الأقصى بالدرجة الأولى

مستوطنون يقتحمون المسجد الإبراهيمي تحت حماية قوات الاحتلال

"القضاء الأعلى" برام الله يساهم بعقد مؤتمر تطبيعي بالقدس

الشاعر يستكمل علاجه في ألمانيا بعد شهرين من محاولة اغتياله

حماس: اقتحام الإبراهيمي بلباس فاضح عدوان واستهتار بمشاعر المسلمين

الاحتلال يقدم لائحة اتهام بحق الصحفية المقدسية لمى غوشة

الاحتلال يجبر مقدسية على هدم منزلها ذاتياً

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

تظاهرة في المزرعة بالداخل المحتل ضد الجريمة وتقاعس شرطة الاحتلال

11 سبتمبر 2022 . الساعة 20:53 بتوقيت القدس
...
جانب من التظاهرة الاحتجاجية في المزرعة

تظاهر المئات في بلدة المزرعة بالجليل الغربي في الداخل المحتل مساء اليوم الأحد ضد انتشار الجريمة بين فلسطينيي الداخل وتنديدا بتقاعس سلطات الاحتلال في التعامل معها.

وشارك في التظاهرة عدد من الشخصيات القيادية في المجتمع العربي، بينهم الشيخ رائد صلاح، ورئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل محمد بركة.

وأغلق المتظاهرون عدة شوارع في البلدة، رافعين الشعارات المنددة بتقاعس شرطة الاحتلال عن ملاحقة الجرائم التي أودت بحيات العديد من الفلسطينيين.

وجاءت التظاهرة في أعقاب جريمة القتل التي وقعت مساء يوم الجمعة الماضي في البلدة، وأودت بحياة شاب.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في لجم هذه الظاهرة، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية منذ مطلع العام الجاري إلى 73 قتيلا بينهم 9 نساء.

المصدر / فلسطين أون لاين
#شرطة الاحتلال #رائد صلاح #الداخل المحتل #المزرعة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة