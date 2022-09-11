تظاهرة في المزرعة بالداخل المحتل ضد الجريمة وتقاعس شرطة الاحتلال

تظاهر المئات في بلدة المزرعة بالجليل الغربي في الداخل المحتل مساء اليوم الأحد ضد انتشار الجريمة بين فلسطينيي الداخل وتنديدا بتقاعس سلطات الاحتلال في التعامل معها.

وشارك في التظاهرة عدد من الشخصيات القيادية في المجتمع العربي، بينهم الشيخ رائد صلاح، ورئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل محمد بركة.

وأغلق المتظاهرون عدة شوارع في البلدة، رافعين الشعارات المنددة بتقاعس شرطة الاحتلال عن ملاحقة الجرائم التي أودت بحيات العديد من الفلسطينيين.

وجاءت التظاهرة في أعقاب جريمة القتل التي وقعت مساء يوم الجمعة الماضي في البلدة، وأودت بحياة شاب.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في لجم هذه الظاهرة، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية منذ مطلع العام الجاري إلى 73 قتيلا بينهم 9 نساء.

المصدر / فلسطين أون لاين