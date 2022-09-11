خدمات رفح والشجاعية يعودان بالفوز في الدوري الممتاز والمجمع يجتاز الأقصى بالدرجة الأولى

غزة/ فلسطين:

اختتمت مساء اليوم الأحد منافسات الجولة الأولى من دوري الدرجة الممتازة لأندية المحافظات الجنوبية للموسم الرياضي 2022/2023.

وفي المباراة الأولى التي احتضنها استاد خان يونس البلدي حقق فريق اتحاد الشجاعية انتصاراً صعباً بهدف دون رد على مضيفه شباب خان يونس، ليحصد الشجاعية أول ثلاثة نقاط في رصيده.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب يسار الصباحين في الدقيقة 42.

شهد اللقاء طرد حارس شباب خان يونس باسل الصباحين في الدقيقة 97 بالبطاقة الحمراء المباشرة.

وعلى ملعب فلسطين حقق فريق خدمات رفح انتصاراً ثميناً على مضيفه الهلال بهدفين دون رد، ليضيف الخدمات الرفحي ثلاثة نقاط في رصيده.

سجل هدفي الأخضر الرفحي اللاعب ابراهيم ابوعمير في الدقيقة 62 واللاعب جميل صقر في الدقيقة 90+9.

وشهد اللقاء طرد لاعب الهلال محمد ابوعمران في الدقيقة 80 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

دوري الدرجة الأولى

وحقق المجمع الإسلامي أول فوز له في انطلاق مشواره في دوري الدرجة الأولى على حساب الأقصى (2-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك ليخطف أول 3 نقاط في الموسم الجديد.

دوري الدرجة الثانية

حقق اتحاد دير البلح الفوز (2-1) على حساب الاستقلال، فيما انتصر اليرموك على الوفاق (1-0)، بينما احتكم خدمات المغازي والرابط للتعادل(1-1).











