الاحتلال يبعد الشيخ بكيرات عن الأقصى 6 أشهر

أبعدت سلطات الاحتلال اليوم الأحد نائب المدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 أشهر.

واستدعى الاحتلال بكيرات للمسكوبية، لما يعرف بالتحقيق في غرف رقم 4، وتم تسليمه قرار بتجديد منع السفر بحق نجله داوود، كما سلمته استدعاء آخر لمقابلة المخابرات في مركز تحقيق القشلة في باب الخليل بالبلدة القديمة اليوم الأحد.

وقال بكيرات، إن استدعائه لدى سلطات الاحتلال للتحقيق يأتي في سياق التضييق والملاحقة الممتدة منذ عقود.

وأوضح أن الاحتلال يهدف لتفريغ القدس والمسجد الأقصى من المرجعيات والقيادات المقدسية، ولا يريد أن أي وجود فلسطيني إسلامي في القدس، لأي شخصية تفضح سياسات الاحتلال التهويدية في المدينة المقدسة.

وقال بكيرات، إن هذا الاستدعاء ليس الأول ولن يكون الأخير، مشددا على رفضه لكل هذه الإجراءات الظالمة التي تأتي في سياق التضييق على المقدسيين ومحاولة خلق فراغ في المسجد الأقصى والقدس.

وتلاحق قوات الاحتلال الشيخ بكيرات، باستمرار كونه من الشخصيات المقدسية المؤثرة، وتستهدفه بالاستدعاء والاعتقال بشكل متواصل.

وقد اعتُقل بكيرات أكثر من 34 مرة منذ عام 1981، وأُبعد عن المسجد الأقصى 26 مرة، لمدد تتراوح ما بين أسبوع إلى 6 شهور، كما مُنع من السفر خارج البلاد مرات عديدة.

ويأتي إبعاد الشيخ بكيرات ضمن هجمة إسرائيلية تصاعدت في الآونة الأخيرة باستهداف المقدسيين وخاصة المرابطين والعاملين في المسجد الأقصى.

ويمارس الاحتلال الإسرائيلي سياسة الإبعاد والاعتقال، بحق المرابطين والمرابطات، في محاولة منه لثنيهم عن التواجد والرباط في القدس والمسجد الأقصى، والتصدي لمحاولات اقتحامه المتكررة من قبل المستوطنين.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين وخصوصا الشخصيات المؤثرة والمرابطين بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، في محاولة لتفريغ المسجد ومحيطه من المرابطين، وسعيًا في تنفيذ مخططاته التهويدية.

ويستهدف الاحتلال مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، عبر سياسات ممنهجة ومخططات مستمرة، في مساع لتهويد المدينة وتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا.

المصدر / فلسطين أون لاين