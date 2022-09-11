حماس: اقتحام الإبراهيمي بلباس فاضح عدوان واستهتار بمشاعر المسلمين

قال القيادي في حركة حماس جاسر البرغوثي، إن اقتحام عدد من المستوطنين والمستوطنات المسجد الإبراهيمي بالخليل، بلباس فاضح، عدوان سافر واستهتار بمشاعر المسلمين.

وأكد البرغوثي في تصريح صحفي، أن هذه السياسة الاستفزازية الصهيونية تؤشر لمخاطر متصاعدة ومدروسة بحق مقدساتنا، تستهدف تدنيسها ونزع هيبتها وتحويلها لمزارات سياحية ومن ثم السيطرة المطلقة عليها.

وشدد على أن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التصرفات، بل سيشعل الغضب في وجه الاحتلال ومستوطنيه، وسيجعل الاحتلال يندم على المساس بأطهر البقاع في بلادنا المحتلة.

ودعا البرغوثي أبناء شعبنا لليقظة أمام تصاعد مثل هذه الجرائم التي تتم بثوب ديني متطرف، مؤكدًا أن التقاعس عن حماية المقدسات، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي يشجع الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاته.

واقتحم مستوطنون ومستوطنات بلباس فاضح، اليوم الأحد، المسجد الإبراهيمي، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال سياساتها الممنهجة وانتهاكاتها بحق المسجد الإبراهيمي، من خلال الاقتحامات ومنع رفع الأذان، ومنع وصول المصلين للمسجد، إضافة إلى منع أعمال الترميم والصيانة، وعمل حفريات داخله، والسماح للمستوطنين بتدنيسه.

يذكر أن المسجد الأقصى المبارك تعرض خلال الفترة الماضية لاقتحام مستوطنات متطرفات بلباس فاضح وأداء طقوس وحركات مستفزة في باحاته.

المصدر / فلسطين أون لاين