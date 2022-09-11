الاحتلال يجبر مقدسية على هدم منزلها ذاتياً

أجبرت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، مقدسية على هدم منزلها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، وسط القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، أن بلدية الاحتلال أجبرت المواطنة نسرين أبو تايه على هدم منزلها ذاتيا بحجة البناء دون ترخيص وأنه يقع في "منطقة خضراء".

وذكرت أبو تايه، أنها أُجبرت على هدم منزلها الذي يأوي أطفالها الأربعة، تجنبا لدفع غرامات مالية باهظة في حال هدمته آليات الاحتلال.

وتتخذ سلطات الاحتلال إجراءات تعسفية متواصلة بحق المقدسيين من بينها إجبار الأهالي على هدم منازلهم، وفرض الضرائب الباهظة جدا عليهم، علاوة على الاعتقالات المستمرة والابعاد عن القدس والمسجد الأقصى.







المصدر / فلسطين أون لاين