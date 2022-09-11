فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حصيلة: الاحتلال اعتقل (607) فلسطينيين خلال شهر أغسطس 2022

المدلل: الوضع في المسجد الأقصى خطير ويتطلب من الكل تحمل مسؤولياته

وسط سيناريو غير مسبوق.. السويديون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع

الكشف عن انقلاب "ناعم" على رونالدو في مانشستر يونايتد

"عمرو" يحذر..الاحتلال يحضر لاقتحامات كبرى للمسجد الأقصى

"حماس": جلاء آخر جندي (إسرائيلي) عن غزة انتصار كبير للمقاومة

السائقون العموميون عن تمديد تخفيض الترخيص 50%: "أزاح همًّا عن كاهلنا"

الاحتلال يصدر أحكامًا بالسجن بحق شابين من "معتقلي هبة الكرامة"

تشييع جثمان الشهيد أبو جلدة في جنين

"حمادة" يدعو لتكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد "الأقصى"

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

تشييع جثمان الشهيد أبو جلدة في جنين

11 سبتمبر 2022 . الساعة 14:01 بتوقيت القدس
...
تشييع جثمان الشهيد أبو جلدة في جنين- أرشيف

شيّعت جماهير حاشدة في جنين شمال الضفة الغربية، ظهر اليوم الأحد، جثمان الشهيد حمد أبو جلدة (24 عاماً)، الذي ارتقى متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة قبل أيام.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين، وجاب شوارع المدينة بمشاركة عشرات المقاومين، وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال، وداعية لتصعيد مواجهة الاحتلال ومقاومته.

وأصيب أبو جلدة بجراح حرجة خلال مواجهات في جنين قبل أيام، وخضع لعدة عمليات جراحية، وكان يرقد في قسم العناية المركزة فاقدا للوعي، إلى أن أعلن عن استشهاده فجر اليوم.

ومن الجدير بالذكر، أن الشهيد أبو جلدة هو أسير محرر ومتزوج وزوجته حامل، وسمي تيمنا بعمه الذي استشهد في الانتفاضة الأولى.

وبارتقاء الشهيد أبو جلدة يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 94 شهيداً منذ بداية العام.

وأعلنت فصائل العمل الوطني في جنين اليوم الأحد الحداد والإضراب على روح الشهيد.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الشهيد أبو جلدة #تشيّيع #اقتحام قوات الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة