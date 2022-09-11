تشييع جثمان الشهيد أبو جلدة في جنين

شيّعت جماهير حاشدة في جنين شمال الضفة الغربية، ظهر اليوم الأحد، جثمان الشهيد حمد أبو جلدة (24 عاماً)، الذي ارتقى متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة قبل أيام.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين، وجاب شوارع المدينة بمشاركة عشرات المقاومين، وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال، وداعية لتصعيد مواجهة الاحتلال ومقاومته.

وأصيب أبو جلدة بجراح حرجة خلال مواجهات في جنين قبل أيام، وخضع لعدة عمليات جراحية، وكان يرقد في قسم العناية المركزة فاقدا للوعي، إلى أن أعلن عن استشهاده فجر اليوم.

ومن الجدير بالذكر، أن الشهيد أبو جلدة هو أسير محرر ومتزوج وزوجته حامل، وسمي تيمنا بعمه الذي استشهد في الانتفاضة الأولى.

وبارتقاء الشهيد أبو جلدة يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 94 شهيداً منذ بداية العام.

وأعلنت فصائل العمل الوطني في جنين اليوم الأحد الحداد والإضراب على روح الشهيد.

المصدر / فلسطين أون لاين