"حمادة" يدعو لتكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد "الأقصى"

أكد الناطق باسم حركة "حماس" في مدينة القدس محمد حمادة، على أن الجرائم المرتقبة في المسجد الأقصى تستوجب تكثيف الرباط وشد الرحال، وحضور أهلنا في القدس والضفة والداخل المحتل.

ودعا حمادة في بيان مقتضب، اليوم الأحد، إلى ترتيب برنامج للرباط في الأقصى بما يمكّن من التصدي لجموع المستوطنين وجمعياتهم الاستيطانية، ومنعهم من تحقيق مآربهم داخل المسجد.

وقال: إنّ "المسجد الأقصى مستهدف باعتداءات إسرائيلية كبيرة خلال الأسابيع المقبلة، في ظل مخططات تعتزم الجمعيات الاستيطانية تنفيذها في ذكرى ما يسمى أعياد رأس السنة العبرية".

وأضاف: إن "المرحلة الحالية خطيرة على الأقصى، وتظهر فيها شراهة المستوطنين، وضوء أخضر مفتوح من حكومة الاحتلال بزيادة الجرائم في المسجد، بغرض إرضاء طموح المتطرفين، بالتزامن مع قرب حلول انتخابات الاحتلال".

وشدد على أنّ "التقاعس عن نصرة الأقصى خلال الأسابيع المقبلة، وفي المعارك المتلاحقة مع الاحتلال، يعني تركه فريسة للمستوطنين لأداء طقوسهم التوراتية والنفخ في البوق ورفع الأعلام والتقاط الصور بلباس فاضح وممارسة الحركات الخليعة، ومن ثم إحكام السيطرة عليه وتنفيذ مخططاتهم الكبرى".

المصدر / فلسطين أون لاين