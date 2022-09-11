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بدعم لجنة متابعة العمل الحكومي

بلدية رفح: تنفيذ 3 مشاريع تطويرية على مفترقات رئيسية قريبًا

11 سبتمبر 2022 . الساعة 11:44 بتوقيت القدس
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أعلنت بلدية رفح جنوب قطاع غزة، عن البدء قريبا بتنفيذ 3 مشاريع تطويرية بميداني العودة والمشروع وعدد من المفترقات الرئيسة بالمدينة.

وقال رئيس البلدية د. أحمد الصوفي، إن المشاريع الجديدة تأتي ضمن خطة البلدية لتطوير ميادين المدينة ومفترقاتها الرئيسة، والعمل على حل المشاكل المرورية، التي تسبب بعضها بخسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات.

وشكر الصوفي، لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة على تمويلها للمشاريع الثلاثة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، والأشغال العامة والإسكان، والحكم المحلي.

بدوره، أوضح مدير دائرة المشاريع في البلدية م. محمد سرحان، أن المدينة على موعد مع تنفيذ ثلاثة مشاريع، أولها تطوير ميدان العودة، وهو الميدان الأكبر في المدينة، ويعاني من ازدحام مروري شديد.

ولفت إلى أن المشروع يشمل تركيب إشارات مرورية ضوئية "رمزون"، وإعادة تنظيم الجزر الوسطية، وتركيب سور لحماية المشاة "درابزين".

وأشار سرحان إلى أن المشروع الثاني إنشاء دوار مروري في المدخل الشرقي لمحافظة رفح، في تقاطع شارع صلاح الدين مع شارع العروبة، فيما يتضمن المشروع الثالث تنظيم أنظمة السير والإشارات المرورية في المفترقات الرئيسة في المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#بلدية رفح #مشاريع تطويرية

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