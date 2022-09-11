مطلوب مسوق ميداني للعمل في شركة للاتصالات بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن معرض محمد القدوة للاتصالات بغزة يعلن فيه عن توفر شاغر وظيفي مسوق/ة ميداني وفق المتطلبات والمؤهلات التالية:

المهام الوظيفية:

1- الترويج لحملات وعروض تابعة للمعرض.

2- بيع منتجات تابعة للمعرض.

المؤهلات المطلوبة:

- أن لا يزيد عمر المتقدم/ة عن 30 عامًا.

- اللباقة في الحديث وحسن المظهر.

- حسن السير والسلوك.

- الوظيفة لكلا الجنسين.

- لا يشترط الخبرة في التعيين.

ملاحظات هامة:

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/wR5B49iTr3A35C3k8

- الدوام الرسمي من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، من يوم السبت وحتى الخميس على أن يكون يوم الجمعة إجازة رسمية.

- مرحلة التقديم لهذه الوظيفة يعتبر المرحلة الأولى ولا يزال هنالك مرحلة مقابلة شخصية.

- عنوان المعرض : غزة - الرمال - مفترق فلسطين مع شارع الشهداء تقاطع روكسي عمارة السوسي