مطلوب مسوق ميداني للعمل في شركة للاتصالات بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن معرض محمد القدوة للاتصالات بغزة يعلن فيه عن توفر شاغر وظيفي مسوق/ة ميداني وفق المتطلبات والمؤهلات التالية:
المهام الوظيفية:
1- الترويج لحملات وعروض تابعة للمعرض.
2- بيع منتجات تابعة للمعرض.
المؤهلات المطلوبة:
- أن لا يزيد عمر المتقدم/ة عن 30 عامًا.
- اللباقة في الحديث وحسن المظهر.
- حسن السير والسلوك.
- الوظيفة لكلا الجنسين.
- لا يشترط الخبرة في التعيين.
ملاحظات هامة:
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/wR5B49iTr3A35C3k8
- الدوام الرسمي من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، من يوم السبت وحتى الخميس على أن يكون يوم الجمعة إجازة رسمية.
- مرحلة التقديم لهذه الوظيفة يعتبر المرحلة الأولى ولا يزال هنالك مرحلة مقابلة شخصية.
- عنوان المعرض : غزة - الرمال - مفترق فلسطين مع شارع الشهداء تقاطع روكسي عمارة السوسي