وظيفة شاغرة في جمعية العودة الصحية والمجتمعية

جمعية العودة الصحية والمجتمعية هي جمعية صحية أهلية، ذات جذور مجتمعية، غير هادفة للربح، تأسست في العام 1985. وتسعى في عملها على تحقيق التمكين الصحي للمجتمع وتعزيز مفهوم الصحة الشامل في قطاع غزة من خلال تقديم خدمات الرعاية الأولية والثانوية الوقائية والعلاجية، بجانب تدخلات الحماية المجتمعية، ويجمع أعضاؤها رؤية صحية تنموية موحدة بهدف تطوير وتعزيز الخدمات الصحية والمجتمعية، وتقدم الجمعية خدماتها دون أي تمييز بالدين أو الجنس أو العرق أو اللون، وتُؤمن بمبادئ حقوق الإنسان كما نصت عليها ثوابت الجمعية والشرعية الدولية، وبقيمة الإنسان الفلسطيني، وبحقه في نظام صحي شامل مستند إلى مبادئ الرعاية الصحية، وانطلاقًا من هذا الإيمان ... تعمل الجمعية على التأثير في السياسات العامة والقطاعية للصحة، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتقديم الخدمات النوعية، والتنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية، والتطوير المؤسسي للجمعية من أجل بناء المجتمع المدني الفلسطيني الديمقراطي المستند على المساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون.

تلتزم المؤسسة باتّباع الإجراءات الخاصة بتطبيق سياسة الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي (PSEAH) التي يتطلب من المتقدمين/ات للوظيفة الالتزام بها، كما تُلزم موظفيها والأفراد المُرتبطين بها بالتوقيع على مُدونة قواعد سلوك تحتوي على السلوكيات المحظورة والمتعلقة بالحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي (PSEAH)

- المهام العامة : الإشراف على خدمات ونشاطات الصيدلية وفق أفضل الممارسات وصولاً لتحقيق الأهداف الإستراتيجية ورسالة الجمعية

المهام الخاصة

1- صرف الوصفات الطبية والتأكد من أن المريض مزوداً بالتعليمات المتعلقة باستعمال الدواء وتحصيل الرسوم المقررة.

2- اقتراح بدائل الأدوية للطبيب المعالج مع إعطاء المعلومات الكافية عن البديل.

3- حضور المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية الخاصة بالعلاج الدوائي.

4- الإشراف على تطبيق مبادئ وقواعد السلامة العامة في الصيدلية الخارجية.

5- رفع التقارير الدورية عن نشاطات الصيدلية الخارجية إلى مسؤول الصيدليات الخارجية.

6- الإشراف على تطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بالعمل.

7- المشاركة في إعداد أدوية المستشفى.

8- حفظ السجلات والتقارير الخاصة بالصيدلية.

9- الإشراف على المتدربين وتقديم المساعدة الفنية لهم أثناء العمل.

10- الاشراف على تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات المختلفة الصادرة من الادارة العليا للجمعية.

11- القيام بالتدريب في مواضيع ذات علاقة عند الطلب.

12- تمثيل الجمعية ونشاطاتها بشكل ايجابي وبسلوك مهني بشكل دائم.

13- المشاركة في التدريبات الخاصة بتطوير قدرات الأفراد العاملين في المستودع والجمعية.

14- القيام بأي أعمال أخرى توكل له من قبل مسؤول الصيدليات الخارجية.

المؤهلات المطلوبة

1- الدرجة الجامعية الأولي في الصيدلة.

2- أن يكون حاصل/ة على مزاولة مهنة الصيدلة من وزارة الصحة الفلسطينية

3- ساعات العمل المطلوبة 45 ساعة عمل اسبوعياً

- خبرات سابقة : خبرة لمدة (3) سنوات على الأقل في مجال الصيدلة

- مهارات سابقة

1- إجادة استخدام البرامج المحوسبة.

2- إجادة في اللغة الإنجليزية محادثةً وكتابة و قراءة.

3- مهارات الاتصال الفعال والكتابة والتحليل والتفكير الابداعي.

4- العمل تحت الضغط.

5- العمل ضمن فريق

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل بتاريخ 15/9/2022