المدهون يهاتف والدة الأسير ناصر أبو حميد

هاتف وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين بغزة بهاء الدين المدهون، والدة الأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني وضعاً صحياً خطيراً بعد إصابته بمرض السرطان ودخوله مرحلة الموت السريري حيث تعرّض لسياسة الإهمال الطبّي المتعمّد.

وأكد المدهون أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة على المستويات كافّة، لتفعيل قضية الأسير أبو حميد وتدويلها وأنها تسعى للوقوف بجانب الأسرى وذويهم في المجالات كافّة.

وقدّم تحيته وتقديره لوالدة الأسير أبو حميد على صبرها وصمودها وتقديمها تضحيات جسامًا في سبيل حرية شعبنا ومقدساته، فهي والدة لخمسة أبناء داخل الأسر وجميعهم محكومون بالسجن المؤبد وهي أيضاً والدة الشهيد عبد المنعم، وقد هدم الاحتلال بيتها ثلاث مرات.

وحذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس، من استشهاد الأسير المريض بالسرطان، ناصر أبو حميد، "في أي لحظة".

وبدأ الوضع الصحي للأسير أبو حميد بالتدهور بشكل واضح منذ شهر آب/أغسطس 2021، إذ عانى آلاما في صدره، ليتبين لاحقًا أنه مصاب بورم في الرئة.

وأبو حميد من مخيم الأمعري في رام الله، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد 7 مرات و50 سنة.

المصدر / فلسطين أون لاين