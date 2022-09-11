الاحتلال يطلق النار تجاه مقدسية بزعم نيتها تنفيذ عملية طعن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، النار تجاه فلسطينية من القدس، بزعم نيتها تنفيذ عملية طعن.

بدورها، ادعت وسائل إعلام عبرية أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحبطت عملية طعن، قرب مستوطنة "بسغاف زئيف" شرق القدس المحتلة.

وذكرت قناة "كان"العبرية، أن قوات الاحتلال أحبطت عملية طعن قرب مستوطنة (بسغات زئيف) شرقي القدس، بعد اعتقال فلسطينية كانت تحمل سكينًا قرب حاجز عسكري ولم تقع إصابات".

وفي السياق، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، أنّ الفلسطينية التي تم اعتقالها، كانت تسير على الأقدام قرب موقف سيارات.

ودرجت العادة أن تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل الفلسطينيين العُزّل بدم بارد، وذلك في أثناء مرورهم عبر الحواجز وفي الطرقات بالضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل المحتل أيضاً، ومن ثم تزعم محاولة الشهيد تنفيذ عملية طعن.

المصدر / فلسطين أون لاين