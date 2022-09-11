فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بلدية رفح: تنفيذ 3 مشاريع تطويرية على مفترقات رئيسية قريبًا

أعمال توسيع لمستوطنة (افيجال) جنوب الخليل

هذا ما قاله القائد محمد الضيف حول اندحار الاحتلال من غزة

مطلوب مسوق ميداني للعمل في شركة للاتصالات بمدينة غزة

مطلوب محاسب للعمل في شركة الحياة الدولية بمدينة غزة

في رسالة وداع.. هيثم مبارك طلب رضا أمه ونادته حتى يرجع

"حماس": الاعتداء على أهالي المعتقلين السياسيين برام الله "عار"

توقف العمليات في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بأوكرانيا

المدهون يهاتف والدة الأسير ناصر أبو حميد

الاحتلال يطلق النار تجاه مقدسية بزعم نيتها تنفيذ عملية طعن

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

حماس تنعى الشهيد "أبو جلدة" وتؤكد أن الاحتلال لن ينال من عزائم شعبنا

11 سبتمبر 2022 . الساعة 10:45 بتوقيت القدس
...
الشهيد الشاب حمد مصطفى أبو جلدة

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشاب حمد مصطفى أبو جلدة (24 عاما)، والذي استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين قبل أيام.

وقالت حركة "حماس" في بيان لها، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الأحد، "إن الاحتلال وإن استطاع أن ينال من جسد الشهيد، لم ولن ينال من عزائم أبناء شعبنا ومقاومينا الضاغطين على الزناد على امتداد أرضنا المحتلة".

وأكدت أن المعركة التي يخوضها شعبنا الفلسطيني ومقاومته ضد العدو الصهيوني المجرم مستمرة بلا توقف، وأنّ دماء الشهداء لن تذهب هدراً.

وكانت مصادر طبية أعلنت عن استشهاد الشاب  أبو جلدة في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال اشتباك مع قوات الاحتلال عقب توغلها في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية قبل عدة أيام.

وتوجه المئات من الشبان إلى مستشفى جنين الحكومي، ورددوا هتافات تمجد الشهداء وتدعو المقاومة لمواصلة مقارعة الاحتلال حتى دحره عن الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حمد أبو جلدة #الشهيد أبو جلدة #حماس تنعى الشهيد أبو جلدة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة