حماس تنعى الشهيد "أبو جلدة" وتؤكد أن الاحتلال لن ينال من عزائم شعبنا

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشاب حمد مصطفى أبو جلدة (24 عاما)، والذي استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين قبل أيام.

وقالت حركة "حماس" في بيان لها، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الأحد، "إن الاحتلال وإن استطاع أن ينال من جسد الشهيد، لم ولن ينال من عزائم أبناء شعبنا ومقاومينا الضاغطين على الزناد على امتداد أرضنا المحتلة".

وأكدت أن المعركة التي يخوضها شعبنا الفلسطيني ومقاومته ضد العدو الصهيوني المجرم مستمرة بلا توقف، وأنّ دماء الشهداء لن تذهب هدراً.

وكانت مصادر طبية أعلنت عن استشهاد الشاب أبو جلدة في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال اشتباك مع قوات الاحتلال عقب توغلها في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية قبل عدة أيام.

وتوجه المئات من الشبان إلى مستشفى جنين الحكومي، ورددوا هتافات تمجد الشهداء وتدعو المقاومة لمواصلة مقارعة الاحتلال حتى دحره عن الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين