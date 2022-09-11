مدير برنامج التعليم بالأونروا يتحدث عن قرار منع زيارة أولياء الأمور للمدارس

علّق مدير برنامج التعليم بالأونروا، فريد أبو عاذرة على الأنباء التي تحدثت عن وجود قرار منع زيارة أولياء الأمور للمدارس.

ونفى أبو عاذرة في تصريح لإذاعة الأقصى، صحة هذه الأنباء، وقال لا قرار من قبل إدارة الوكالة بمنع زيارات أولياء الأمور للمدارس عقب حادثة اعتداء أب على ابنته بإحدى مدارس "الأونروا" شمال قطاع غزة قبل أيام.

وأضاف: "حادثة الاعتداء منفردة وعائلة الطفلة تعاملت بكل مسؤولية مع الحدث ورفضت ما حصل".

ونوّه إلى أن الطفلة عادت للبيت بعد مكوثها ليومين في المشفى "ونأمل أن تعود قريباً لمقاعد الدراسة وتعويضها ما فات".

وأكّد أن دائرة الإغاثة في الوكالة تتابع الحادثة والأمر تحت المتابعة الحثيثة لدائرة الحماية والصحة النفسية.

وشدّد أبو عاذرة على أن عملية التعليم هي عملية تشاركية بين برنامج التربية والتعليم والهيئات التدريسية وأولياء الأمور، مضيفا " نحن نعتز بدعم أولياء الأمور لمعلمينا ولمديرية المدارس والجميع مرحب بهم في مدارسنا".

المصدر / فلسطين أون لاين