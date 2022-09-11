التحالفات الإسرائيلية تشهد المزيد من التفكك قبيل انتخابات "الكنيست"

أعلنت وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال، رئيسة حزب "يمينا"، أييليت شاكيد، اليوم الأحد، عن فض التحالف مع حزب "ديريخ إيريتس"، برئاسة "وزير الاتصالات"، يوعاز هندل، وذلك قبل 4 أيام من إغلاق باب الترشح لانتخابات "الكنيست" وتقديم القوائم للانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن شاكيد أبلغت هندل بفض الشراكة معه في ساعات متأخرة من ليل السبت.

وعزت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، فض التحالف بين شاكيد وهندل، وذلك 4 أيام قبيل تقديم القوائم الانتخابية، إلى سلسلة من الخلافات بين شاكيد وهندل، والتي أبرزها، قضية دعم حكومة يمينية ضيقة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وبهذا الإعلان، قد تتفكك قائمة "الروح الصهيونية" المشتركة التي أعلن شاكيد وهندل عن تأسيسها يوم 27 تموز/يوليو الماضي، حيث من المفروض أن تخوض انتخابات الكنيست الـ25.

هذه القائمة الانتخابية أسست عقب قرار رئيس حكومة الاحتلال السابق وزعيم حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، الانسحاب من الحياة السياسية وعدم خوض الانتخابات المقبلة، في ظل تراجع حزب "يمينا" في استطلاعات الرأي التي تؤكد فشل الحزب في عبور نسبة الحسم.

وبحسب موقع الصحيفة، فإن شاكيد قالت إن "هندل وتسفي هاوزر أوضحا أنه إذا لم يتم تشكيل حكومة وحدة، فإنهما يفضلان التوجه إلى انتخابات أخرى بدلا من تشكيل حكومة يمينية ضيقة، وهو خيار غير مسؤول لا يمكن تصوره"، على حد تعبير شاكيد.

ومع فض هذه الشراكة، تواصل شاكيد مساعيها من أجل تقديم قائمتها الانتخابية للكنيست، حيث من المتوقع أن تضم القائمة "شخصيات متنوعة ذات رؤية عالمية صهيونية وقومية ويمينية".

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات