الأسير "زيود" يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

دخل الأسير مؤيد محمد سليم زيود (48 عاما)، من بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين بالضفة المحتلة، اليوم الأحد، عامه الـ21 على التوالي داخل سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، خلال تصريحات صحفية، أن الأسير زيود اعتقل عام 2002، وحكم عليه بالسجن 25 عاماً، وتوفيت والدته قبل 6 سنوات، وحرمه الاحتلال من وداعها، وشقيقه عصام معتقل في سجون الاحتلال منذ 16 عاما، ومحكوم بالسجن 25 عاما.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيار/مايو نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين