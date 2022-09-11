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طالع أسعار الخضراوات والدجاج واللحوم في أسواق غزة
11 سبتمبر 2022 . الساعة 08:11 بتوقيت القدس
باعة في سوق خضار بغزة
جاءت أسعار الخضراوات والدجاج واللحوم في أسواق غزة وفقا لقائمة وزارة الزراعة ، الأحد على النحو الآتي:
المصدر / فلسطين أون لاين
#أسعار اللحوم
#أسعار الخضروات
#أسعار الدجاج
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