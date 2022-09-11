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أثبت جدارته

الكويت تعلن عزمها التعاقد مع 400 معلم من غزة والضفة

11 سبتمبر 2022 . الساعة 04:33 بتوقيت القدس
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قال مسؤول كويتي إن بلاده ستتعاقد مع نحو 400 معلم فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة، في تخصصات الرياضيات والفيزياء والعلوم واللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وذكر رئيس وفد وزارة التربية الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، أن وفد وزارة التربية الكويتية بدأ السبت، إجراءات التعاقد مع المعلمين في قطاع غزة عقب الانتهاء من سلسلة مقابلات مع المعلمين الفلسطينيين في رام الله والخليل ونابلس بالضفة الغربية.

وأضاف السلطان أن "هذه الدفعة هي الرابعة التي تتعاقد فيها الوزارة مع المعلمين الفلسطينيين منذ عام 2017"، مبينا أن "الوفد استأنف الاختبارات والمقابلات للمتقدمين للعمل من قطاع غزة وستستمر حتى الاربعاء المقبل".

واوضح أن "فئة المعلمات الفلسطينيات سيتم التعاقد معهن في تخصصي الرياضيات والفيزياء فقط"، مشيداً بـ"التعاون التاريخي بين دولتي الكويت وفلسطين منذ عام 1936 باستقبال أول بعثة معلمين فلسطينيين".

وأكد المسؤول الكويتي أن المعلم الفلسطيني "أثبت جدارته في العملية التعليمية منذ استئناف استقبال دفعات المعلمين عام 2017".

وكان وفد وزارة التربية الكويتية المكون من 16 شخصاً وصل إلى مدينة رام الله الأحد الماضي لإجراء التعاقد مع المعلمين الفلسطينيين.

المصدر / وكالات
#غزة #الكويت #الضفة #المعلم الفلسطيني

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