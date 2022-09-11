انتصاران لخان يونس والشبان المسيحية في دوري كرة السلة

غزة/ فلسطين أون لاين :

تواصلت لقاءات دوري جوال السنوية لأندية الدرجة الأولى "المحافظات الجنوبية" مساء اليوم السبت بلقاءين مهمّيْن على صالة الشهيد سعد صايل نجح في اللقاء الأول خدمات خان يونس من تحقيق فوز كبير على منافسه خدمات جباليا بنتيجة " 59/80 " ، بينما اكتسح جمعية الشبان منافسه بيت حانون الأهلي بتجاوز حاجز المئة نقطة بعد الفوز عليه بفارق كبير " 44/105 " .

خدمات جباليا ( 59 ) - ( 80 ) خدمات خانيونس

الربع الأول ... بدأ قويا من كلا الناديين و تقاسم كلا الناديين الأفضلية خلال دقائق الربع الأول .

ظهرت المتعة و الإثارة من خلال تناوب نجوم الفريقين تسجيل النقاط سلة هنا و سلة هناك و خطف مصطفى الخزندار و محمد أبو حطب الأنظار من خدمات خان يونس على الجهة الأخرى تألق كمال طافش و محمد عزام من خدمات جباليا .

استمرت الإثارة حاضرة حتى الرمق الأخير من الربع الذي انتهى بنتيجة التعادل " 19/19 " .

الربع الثاني ... بسط أبناء خان يونس سيطرتهم على أجواء اللقاء و ظهروا الطرف الأفضل دفاعيا، وسط تراجع غير مبرر لأبناء جباليا منح الأفضلية التامة لخدمات خان يونس .

واصل الخزندار و أبو حطب تألقهم و رجحوا كفة فريقهم خان يونس على الجهة الأخرى، حاول أبناء جباليا مجاراة لاعبي خان يونس و على الرغم من نجاح إسماعيل رويشد التوقيع على أول رمية ثلاثية في اللقاء لكنها لم تشفع لأبناء جباليا الذين خرجوا خاسرين هذا الربع بفارق كبير " 7/24 " .

الربع الثالث ... عاد أبناء جباليا لأجواء اللقاء و نظّموا صفوفهم دفاعيا و هجوميا و نجحوا بمجاراة لاعبي خان يونس .

إسماعيل رويشد و رفاقه ترجموا أفضليتهم بالتقدم على مؤشر النتيجة على الجهة الأخرى واصل محمد أبو حطب التألق و نجح بتسجيل رميتين ثلاثيتين لخان يونس لكن أفضلية أبناء جباليا منحتهم الفوز بفارق سلة وحيدة " 12/14 " .

الربع الرابع ... قمة المتعة و الإثارة كانت حاضرة و سلاح الرميات الثلاثية وسّع الفارق لأبناء خان يونس بعدما نجح البديلان الصاعدان محمد الطهراوي ومحمد الفقعاوي بتسجيل 4 رميات ثلاثية بواقع 3 رميات للطهراوي وواحدة للفقعاوي.

فارق النقاط على مؤشر النتيجة منح الراحة باللعب لأبناء خان يونس الذين نجحوا بالفوز في هذا الربع بنتيجة " 19/25 " ليخرج خدمات خان يونس فائزا بنتيجة إجمالية " 59/80 " .

أدار اللقاء تحكيميا : سائد حميد ، مؤمن الجربة ، موسى غنام ، مسجل أحمد الصلحات ، ميقاتي جاد أغا ، ميقاتي 24 محمد سكيك .

جمعية الشبان ( 105 ) - ( 44 ) بيت حانون الأهلي

الربع الأول ... افتتح نضال حمد التسجيل للحوانين بالتوقيع على أول سلة في اللقاء قبل أن تميل الأفضلية التامة و المطلقة لجمعية الشبان بفضل التناغم الواضح بين نجومه أحمد القتيل ، نشأت العمواسي ، رمزي سابا و سراج أحمد الذي وقع على أول رمية ثلاثية في اللقاء للشبان .

هيمنة أبناء الشبان و دكة بدلائه القوية بوفرة البدائل و الحلول عكس دكة الحوانين التي لا تضم سوى لاعب واحد منحت فوزا سهلا لأبناء الشبان بنتيجة " 12/26 " .

الربع الثاني ... تواصلت أفضلية جمعية الشبان و ظهر فارق الخبرة و المهارة للاعبيه وواصل أحمد القتيل و رمزي سابا التألق و رجحوا كفة فريقهم بالتقدم على مؤشر النتيجة .

على الجهة الأخرى حاول الحوانين مجاراة لاعبي جمعية الشبان عبر عماد زويدي و معاذ حمدان لكن أفضلية أبناء الشبان ترجمت بتحقيق في الفوز في هذا الربع بنتيجة " 17/30 " .

الربع الثالث ... لم يتغير الحال كثيرا أفضلية مطلقة لأبناء الشبان الطرف الأفضل هجوميا ودفاعيا منحهم التقدم على مؤشر النتيجة و توسيع الفارق .

أبناء القميص الأصفر لاعبي بيت حانون حاولوا دخول أجواء اللقاء ومجاراة أبناء الشبان لكن فارق الخبرة والمهارة منح الشبان اللوز في هذا الربع بنتيجة " 10/22 " .

الربع الرابع ... انهيار تام للحوانين لتراجع مستوى اللياقة البدنية و عدم وجود البدائل على دكة البدلاء ، وسط تألق لأبناء الجمعية الطرف الأفضل دفاعيا و هجوميا منذ بداية اللقاء .

الكابتن جميل دادر المدير الفني للجمعية واصل تعليماته المشددة للاعبيه بعدم التهاون و دفع عدد من اللاعبين الصاعدين ليتجاوز فريقه حاجز المئة نقطة بعدما حقق فوزا كبيرا في هذا الربع بنتيجة " 5/27 " و اللقاء بنتيجة اجمالية " 44/105 " .

أدار اللقاء تحكيميا : سائد حميد ، محمد سكيك ، موسى غنام ، مسجل جاد أغا ، ميقاتي محمد الصلحات ، ميقاتي 24 مؤمن الجربة